Comença la fira de Nuvis

La cinquena edició del CelebraMenorca, la fira de Nuvis i celebracions de l’illa, ja ha començat i el recinte firal des Mercadal acull fins diumenge aquest mostrador i punt de trobada per donar a conèixer tot el que es pugui menester per celebrar unes noces.

La jornada inaugural, aquest divendres capvespre, va estar marcada també per l’actuació en directe de la Jukebox Band Menorca i per l’espectacle bubbleclown, que es repetirà tant aquest dissabte (18.45 h) com diumenge (13.45 h) per tancar l’esdeveniment.

L’horari d’obertura de dissabte és de 10.30 a 21 h, mentre que diumenge les portes obriran de 10 a 15 h. Tant un dia com l’altre, al recinte també s’hi faran tallers i espectacles diversos, entre d’altres avui dissabte a les 19.30 h una gran desfilada de moda nupcial i de festa, amb música en directe per part de Moments a Cor.