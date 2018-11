Espectaculars desfilades a CelebraMenorca

Més de 3.000 persones han passat aquest darrer cap de setmana, des del divendres capvespre en què s’inaugurà i fins al tancament de portes el migdia d’ahir diumenge, per la cinquena edició de la fira de nuvis i celebracions de l’Illa, el CelebraMenorca al recinte firal des Mercadal, que consolida encara més el seu camí com a punt de referència per trobar les darreres novetats del mercat nupcial, les noves idees de decoració i les darreres tendències en vestits i complements per a tots aquells que han de celebrar o participar en unes noces.

De fet, una de les seves característiques, amb 50 expositors i un total de 70 empreses participants, ha estat l’ampla varietat de públic que hi ha anat: moltes parelles de nuvis, és clar, però no estrictament, perquè també l’han visitada persones que tenen pensat organitzar altres tipus de celebracions, siguin comunions, noces d’or o trobades familiars especials, per exemple, així com també gent en general que ha d’assistir a aquests actes festius.

Dos punts culminants

Sens dubte, els dos punts culminants i moments àlgids del CelebraMenorca 2018 han estat les sengles desfilades de la fira, la dirigida més a la moda del públic adult del dissabte fosquet i la infantil d’ahir migdia. Totes dues, espectaculars, ja tenien tots els seients ocupats des de quasi un parell d’hores abans de començar, tanta va ser l’expectació generada.

A la desfilada del dissabte hi van prendre part uns 50 models, sobretot amb vestits de nuvis, per a home i dona, però també amb vestits de festa per als acompanyants de les noces i complements com joies, rams de flors o un bon repertori de pentinats.

Mentre que el migdia de diumenge, a la desfilada de moda infantil hi participaren uns 45 models, tots ells, com els adults, voluntaris i que col·laboraren activament amb l’organització.

Entre les altres activitats complementàries a l’exposició que es van fer durant la fira, també hi van ser la doble actuació de Javier el Mago, i les tres divertides funcions, una cada dia, de l’espectacle «Bubbleclown», una barreja de clown amb bombolles de sabó i amb un toc força còmic.