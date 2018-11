Campanas antiguas y modernas

Tras detectar algunas deficiencias en la estructura de la iglesia de Sant Climent, el pasado verano se procedió a retirar las campanas para poder acometer las obras de rehabilitación y, de paso, restaurar los instrumentos metálicos que alojaba. ¿Cómo ha sido la vida en la pequeña población durante los últimos meses sin ese sonido? Pues a juicio del rector de la parroquia, Joan Tutzó, aunque estamos hablando de una forma de comunicación «que pertenece al pasado», los habitantes de la población «las hemos echado más de menos de lo que imaginábamos», confiesa, y parece que de una forma especial durante la celebración de las fiestas.

Y es que estamos hablando de un elemento tan importante para Sant Climent que hasta figura en su escudo. Pues bien, la espera para recuperar la tradicional resonancia ha entrado en su recta final. Una vez realizada la reforma y después de que las dos campanas regresarán de Valencia, donde fueron tratadas por la empresa especializada Relojes y Campanas Monumentales, el pasado domingo se procedió a su reinstalación, una operación que logró, de forma espontánea, despertar el interés de un buen número de vecinos.

Francisco Gómez, técnico de la empresa contratada, ya hizo este lunes la primera prueba para comprobar el sonido, pero la entrada en funcionamiento no será oficial hasta este viernes, Día de Sant Climent, con una fiesta que comenzará a las 20 horas y que contará con la participación de la voz de Joana Pons para dar de nuevo vida a las campanas.

Unos instrumentos históricos, el mayor de los cuales, tal y como se puede leer en su inscripción, data de 1930. Desde entonces, al igual que su compañera menor, que no tiene fecha pero se estima que es de la misa época, las campanas no habían sido nunca restauradas. Una labor que se inició con un proceso de limpieza con silicato de aluminio a alta presión, lo que ha permitido que volvieran a la luz elementos hace unos meses no visibles, como una inscripción en la que se puede leer Maria Auxiliadora acompañada de una imagen de la virgen.

Campanas antiguas pero a partir de ahora con un toque de modernidad gracias al sistema automatizado que permitirá al párroco gestionar su funcionamiento a través del móvil.

Las celebraciones continuarán ya el domingo con una misa solemne que presidirá el obispo Francesc Conesa (11 horas) a la que seguirá una romería durante la que portarán al patrón de la población por sus calles.