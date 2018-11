Comença la desena edició de l’AlternaNits

Unes colònies de cap de setmana dedicades a la temàtica del rol en viu, a la casa des Torretó del divendres 23 al diumenge 25 de novembre, donaran per començada una nova edició del programa d’oci alternatiu per a joves AlternaNits. El programa, promogut pel Consell de Menorca i el Plan Nacional Sobre Drogas amb la col·laboració de l’Institut de la Joventut de Menorca i dels vuit ajuntaments de l’Illa, arriba enguany a la seva edició nombre 10, amb un nombre de participants que ha anat creixent des que l’any 2009 es fes la primera convocatòria. La darrera temporada 2017-18, per exemple, l’AlternaNits va mobilitzar, en conjunt, a uns 5.570 joves de totes les poblacions menorquines.

Les activitats que es duran a terme durant aquesta nova edició integren tallers itinerants de tema esportiu, cultural, lúdic i formatiu, amb tres tallers diferents que s’executaran en 23 sessions en total a tota Menorca. A la vegada que s’hi faran també 17 activitats d’àmbit insular i pròpies de cada municipi, amb el Festival Menorca Jove, que es farà el 4 de maig a Alaior i on també es donaran a conèixer els guanyadors del consolidat certamen Concursmetratge, com a activitat més destacada.

De Weekends, que són aquestes colònies de cap de setmana del tipus que es fan aquest 23, 24 i 25 de novembre amb el rol en viu, al llarg de la temporada se’n faran altres cinc: el de temàtica musical d’aquest desembre a Sa Vinyeta, l’Ecoweekend del gener a Santa Eularieta, el literari del febrer a Sa Vinyeta, i els dedicats, respectivament, a les arts urbanes i a l’aventura del març i abril a Biniparratx.