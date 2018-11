Sobirania alimentària a l’institut Biel Martí

En el marc del projecte de Sobirania Alimentària duit a terme el curs passat amb els alumnes de tercer d’ESO de l’IES Biel Martí, s’ha presentat a Ferreries el vídeo que recull l’experiència, la qual han pogut veure les famílies, el professorat i els mateixos estudiants.

L’audiovisual repassa les activitats realitzades per l’alumnat, a través d’aquest projecte socioeducatiu que té com a principal finalitat, generar una consciència crítica i la promoció d’actuacions responsables davant les conseqüències socials, ambientals o econòmiques del model alimentari actual.

Aquest projecte es fa a Ferreries des de fa tres cursos, de forma transversal des de les àrees de Ciències Socials, Biologia i Matemàtiques. En aquest cas, els alumnes es van endinsar en el concepte de sobirania alimentària i van elaborar, per exemple, vídeos divulgatius sobre falsos mites del menjar brossa o sobre la dieta mediterrània. Igualment, els mateixos estudiants van planificar el viatge d’estudis que van fer a Mallorca durant el segon trimestre, on van fer visites per poder comparar el model agroalimentari industrial amb l’ecològic.

«Restaurant matemàtic saludable» era el títol de la darrera activitat, en què l’alumnat de tercer van convidar als de primer a un dinar, a partir dels projectes de restaurant creat pels majors.

L’experiència, que es realitza de la mà de Justícia Alimentària i amb la col·laboració de la Direcció General de Cooperació del Govern balear, permet que l’alumnat prengui consciència sobre l’alimentació sana i més sostenible no només a títol individual, sinó també de forma col·lectiva per a la societat.