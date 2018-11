L’Illa dels 10 milions d’arbres

Els boscos de Menorca progressen i creixen, tot i que se’n treu poc profit. La superfície forestal no ha deixat d’incrementar-se en els darrers 50 anys, malgrat els eventuals danys causats per incendis o caps de fibló.

Més de la meitat de la superfície de l’Illa, un 52 per cent (unes 36.255 hectàrees), és de caràcter eminentment forestal, és a dir, terra de boscos, sobretot, i marines. Segons càlculs de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de Balears, basats en el Quart Inventari Forestal Nacional, a Menorca s’hi ubiquen uns 10 milions d’arbres forestals, xifra que no inclou els fruiters ni els arbres ornamentals de ciutats, pobles i jardins

Tenint en compte que la població insular resident es xifra en 94.000 persones toquen a uns 105 arbres per habitant. Tanmateix si comparem la dada de Menorca amb el total d’Espanya estem per davall de la mitjana, ja que el Tercer Inventari Forestal Nacional calculava l’existència de 7.000 milions d’arbres que corresponen a 180 per cada ciutadà espanyol.

Una particularitat del bosc menorquí és la important superfície que ocupen els ullastrars (més de 16.100 hectàrees), estimant-se que hi poden haver 2,6 milions d’exemplars d’aquests arbres tan característics del nostre paisatge. Els ullastrars menorquins ocupen gairebé la meitat de la superfície boscosa i es caracteritzen per estar associats a altres espècies com l’aladern, la mata i l’arboç.