Aquests són els curts guanyadors del concurs de vídeos contra la violència masclista

El curtmetratge «Behind the truth» («Darrera la veritat»), presentat per Alba Coello, León Putz, Iris Copete i Ana Preto, tots ells alumnes de l’Escola d’Art de Maó, ha resultat ser el guanyador de la quarta edició del concurs jove de curtmetratges «Jo dic prou!» convocat per l’Ajuntament de Maó.

A aquest concurs, on hi ha pogut participar qualsevol jove de fins a 26 anys d’edat, hagi nascut, estudiï o resideixi a Menorca, hi han près part un total de 12 obres, havent-s’hi implicat, entre tots els curtmetratges, 47 persones. Tots els treballs, de fet, i excepte un (presentat per una sola persona), han estat de factura col·lectiva, tenint una extensió màxima de dos minuts cadascun.

Bona qualitat

El jurat del concurs ha fet constar la «bona qualitat dels treballs realitzats» i ha expressat la voluntat de fer-ne la màxima difusió possible d’aquest material, que contribueix «a la sensibilització de la violència contra les dones».

El veredicte es va fer públic dissabte migdia al carrer de ses Moreres de Maó, en un acte relacionat amb el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència sobre les Dones, donant-se a conèixer també les dues mencions especials atorgades, per la seva qualitat i originalitat: «112», presentat per Sara Ramírez, Ariadna Llabrés, Miquel Gomila i Paula Maga; i «Ho has sentit?», de Laura Martínez, Hugo Martínez, Gemma Sintes i Clara Sintes. Tots també són alumnes de l’Escola d’Art de Maó.

El premi per «Behind the truth», es decidí per unanimitat després d’un intens debat, per ser l’obra de «més qualitat, pel seu nivell tècnic, el llenguatge simbòlic i el seu guió». Seu fou el premi de 500 euros en material informàtic.