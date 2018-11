Ja ha sortit la revista 'Ona' de tardor

Ja és al carrer el segon nombre de la revista «ONA, 25 anys de sostenibilitat», una publicació que ha nascut enguany amb motiu de l’aniversari de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera. Aquesta revista persegueix l’esperit de divulgar els projectes que es duen a terme des de l’Agència Reserva de Biosfera del Consell i tota l’activitat que es desenvolupa a Menorca entorn d’aquesta declaració.

La revista ONA de tardor inclou entrevistes, reportatges i articles d’opinió. En concret, incorpora un ampli reportatge amb les experiències tant d’empreses com particulars que han optat per donar passes importants envers l’energia neta. És el cas d’una casa de Ciutadella que va amb energia solar, un agroturisme que escalfa les seves dependències amb biomassa extreta de la finca, un hotel que reduirà en vuit anys un 80 per cent les emissions de C02, un centre esportiu que usa plaques solars per reduir la seva factura elèctrica o dos usuaris que han donat el salt cap el vehicle elèctric.

També es pot trobar un reportatge sobre el projecte pilot DestiMed que fomenta l’ecoturisme a Menorca. Els lectors podran conèixer la vida eterna del vidre i la importància del reciclatge d’aquest material, així com un article sobre el producte local amb tres finques de Menorca que, amb unes experiències particulars ben interessants donen a conèixer com se sembra la llavor d’un somni. La biodiversitat també hi és ben present. La revista explica el projecte per a la creació d’una xarxa de basses d’aigua permanents que ajudarà a la supervivència del calàpet. L’inventari del patrimoni cultural immaterial menorquí o un recull d’imatges antigues de Menorca també hi tenen cabuda.

És una publicació trimestral i l’Executiu insular espera que s’allunyi de ser una publicació centrada a explicar els valors patrimonials, naturals, culturals i paisatgístics de Menorca i es consolidi com una revista divulgativa de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera que treballa en àmbits com la sensibilització, l’educació, la cooperació amb altres reserves de biosfera o la investigació. I és que, tal com va dir Martin Luther King, «si sabés que el món s’ha d’acabar demà, jo, avui, encara plantaria un arbre».

La publicació s’ha editat amb la col·laboració de «Es Diari» i el producte ha seguit el màxim de criteris ambientals. Paper cent per cent reciclat, segell FSC i càlcul i indicació de la motxilla ecològica de l’edició. La portada d’aquest número és del fotògraf Josep Bagur Gomila. La publicació es pot trobar a ajuntaments, biblioteques, escoles i poliesportius, entre altres. És gratuït. Se n’han editat 4.000 exemplars.