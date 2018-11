L’esperit festiu torna a Maó

A Maó, Ajuntament i entitats han confeccionat un programa carregat d’activitats per a les properes setmanes, començant aquest mateix dissabte i fins al 6 de gener, incloent propostes a la ciutat, a Sant Climent i a Llucmaçanes.

L’esperit nadalenc torna a Maó amb l’arribada del darrer mes de l’any, que arriba ben carregat de propostes per a tothom, començant aquest dissabte amb la inauguració de la Caseta Solidària de la plaça Constitució (10.30 h) a la Fira de Nadal que ocuparà també Ses Moreres durant el primer cap de setmana.

Des del Consistori, el regidor de Festes, Héctor Pons, valorava ahir la feina que van les associacions veïnals i diferents entitats socials, culturals i esportives, que organitzen activitats ben variades a les seves respectives barriades.

Com és habitual a Maó, els Llumets seran els encarregats de fer l’encesa de l’enllumenat nadalenc. Serà dimecres dia 5, a la vegada que s’obrirà de nou la Fira de Nadal, que estarà oberta fins dia 9 als carrers i les places del centre.

Hi ha actes de tota mena, teatrals, musicals, tallers, exposicions, esdeveniments esportius o de caràcter benèfic, com la desfilada de moda de dia 1 al Recinte Firal per ajudar a Aspanob, el festival de patinatge (dia 15) per recaptar fons per a l’àrea de Serveis Socials, o la cita anual «Por la sonrisa de un niño», de Ràdio Menorca Cadena SER i la Creu Roja (dia 16).

No hi faltaran el Cant de la Sibil·la, els concerts de Nadal i Cap d’Any de l’OCIM, el Cor Illa de Menorca, bandes de música i corals, així com tampoc l’exposició de diorames del Grup de Pessebristes, «Els pastorells», el «Poema de Nadal» de Segarra, la travessada al port, les campanades de Cap d’Any (infantils i de mitjanit) i, és clar, l’arribada dels carters reials i dels Reis d’Orient.