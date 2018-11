Cultura i oci al Nadal alaiorenc

L’Ajuntament d’Alaior ha preparat un programa amb més d’una seixantena d’activitats per a les properes setmanes, sent la primera el XIV Mercat de Nadal que es farà a la plaça des Ramal, aquest mateix cap de setmana.

L’oferta a Alaior serà ben variada i inclou novetats com l’encesa dels llums de Nadal, aquest dissabte, a les 19 hores a Sa Plaça, amb l’actuació de la Banda de Cornetes i Tambors d’Alaior.

Per petició dels joves del poble, les revetlles de Nadal i Cap d’Any es faran a la plaça des Ramal, on hi haurà les actuacions dels grups Black Pearl i Dj Ritmo Menorca, dia 25, i l’Orquestra Huracán i Dj Ritmo Menorca, la nit del 31.

Enguany s’incorporen també les Campanades Infantils, dia 31 a les 11.30 hores, a Sa Plaça, amb l’animació de Dj Bauxa, i els Reis d’Orient arribaran amb la cavalcada que sortirà a les 19 hores des del carrer Menorca, fent aturades a l’església de Santa Eulàlia i a l’Ajuntament.

A més, el programa inclou tallers per a joves, espectacles infantils, visites a betlems, proves com la vuitena cursa nocturna de Sant Silvestre i concerts, com per exemple el de Cap d’Any que la Banda de Música d’Alaior oferirà el 19 de gener.

Comerços

Les activitats compten amb la col·laboració de diverses entitats i l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Alaior obsequiarà els clients amb vals per a un sorteig que es farà dia 28 de desembre.