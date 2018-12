La parròquia de Sant Antoni Abat de Maó va organitzar una animada trobada de Tonis i Tònies amb l’objectiu de recaptar fons per adquirir una talla del patró de la parròquia i de Menorca.

Més de 200 persones, segons el rector Miquel Tutzó, van participar en aquesta convocatòria tot i que no totes eren de nom Antoni o Antònia. La festa es va fer al col·legi La Salle i hi va haver torrada de carn, hamburgueses, costelles, sobrassada, animació musical i un glosat. També un parell de gegants van visitar la festa per tal que els més joves també s’ho passessin bé.

Tutzó afirma que aquesta recaptació extraordinària de fons per comprar una imatge religiosa persegueix que la parròquia no tingui una minva en la seva acció social.

Imatger

L’objectiu és que la talla de Sant Antoni i el seu porquet ja llueixi d’aquí a un parell d’anys, el 2020, a l’església de la parròquia creada l’any 1973.

L’encàrrec d’aquest treball s’ha fet a l’escultor Francisco Javier López del Espino, una de les figures més importants a Espanya entre les noves generacions d’imatgers.

Natural de Lucena, aquest artista domina les tècniques necessàries per a la realització d’imatges sagrades, com el modelatge en fang, la talla (que serà el cas de la de Sant Antoni) i la policromia a l’oli. El seu complet coneixement de l’anatomia humana i de l’estudi de proporcions li permeten esculpir imatges religioses de gran equilibri visual i d’altíssima qualitat.

La seva producció artística posseeix un marcat caràcter personal, a causa del rigorós estudi dels sentiments de l’ésser humà abans de ser traslladats a la fusta i a l’excepcional capacitat expressiva de les seves imatges.