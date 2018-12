Un Nadal amb ‘mapping’

L’esperit festiu arriba un any més a Maó amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc d’avui capvespre (plaça Constitució, 18 hores), de la mà dels Llumets, que desvetllaran la nova il·luminació instal·lada als carrers més cèntrics de la ciutat, que inclou com a gran novetat el videomapping que es projectarà al portal de Sant Roc.

Enguany, l’Ajuntament ha invertit 57.000 euros per renovar els llums de pràcticament tot el centre, segons informaven ahir la regidora de Promoció Econòmica, Maria Membrive, i el responsable de Microciutat, Manolo Lora.

Novetats

«S’han preparat dues novetats importants per ambientar la ciutat», apuntava Membrive, en relació a la instal·lació d’una bolla gegant transitable a la plaça del Carme, per davall de la qual hi podrà passar la gent.

A més, la plaça Bastió es converteix en espai de referència per aquestes festes, ja que el mur de l’antic portal de la ciutat servirà per projectar un videomapping.

L’empresa IluminaM, responsable de muntatges com el que es va veure a Ciutadella, a la plaça de la Catedral, per commemorar el 25 aniversari de la Reserva de la Biosfera, ha dissenyat un audiovisual. «Hi ha tres temàtiques, una sobre les reunions familiars que hi ha durant les festes, sobre el Nadal i sobre els Reis d’Orient», apuntava Raül Vargas, conegut artísticament com a Komodos.

Tomeu Fiol, també d’IluminaM, concretà que aquestes projeccions es faran diàriament, des d’avui i fins al 5 de gener, entre les 18 hores i la mitjanit.

Per altra banda, i per animar a la participació ciutadana, dia 23 es farà un videomapping especial i molt particular, a partir de les creacions de la gent. L’empresa habilitarà una pàgina web, iluminam.com/nadal, on es podrà descarregar una plantilla a partir de la qual elaborar els dissenys propis. «Poden ser dibuixos, collages, amb plastilina... I després ho hauran d’enviar al correu electrònic» que se’ls indicarà al mateix portal, expliquen els creadors. Serà així que reuniran els dissenys que els hagin arribat, per exhibir-los també damunt els murs del pont de Sant Roc.

També la plaça Bastió serà l’escenari d’una altra activitat, en la qual participaran diferents artistes plàstics fent pintura en viu. «Ells pintaran damunt la tela, i els traços que facin es veuran a la pantalla».

En aquest cas, la iniciativa es farà dos dies, dia 27 i el 2 de gener, entre les 18 i les 21 hores.

Les intervencions de l’empresa IluminaM requereixen una inversió de 12.000 euros.