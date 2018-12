Els Llumets encenen l’esperit nadalenc a Maó

L’ambient més nadalenc s’ha estès pels carrers de Maó, on aquest dimecres vespre els Llumets han estat els encarregats de fer l’encesa oficial de l’enllumenat festiu. Va ser durant l’acte que va omplir de gent la plaça de la Constitució, amb molts fillets i filletes que van seguir amb atenció l’actuació.

A la ciutat de llevant, Llumets és sinònim d’esperit festiu i alegria, aquell que intenten contagiar tot recordant la història dels grisets, els antics habitants de l’Illa del Rei que un dia, fa molts anys, quan Maó es va quedar sense oli per encendre els fanals dels carrers, van aconseguir il·luminar els carrers per Nadal.

La Xaranga de la Banda de Música de Maó ha encetat l’acte amb unes nadales des de l’escenari on, just després, la Llumeta narradora ha explicat els fets excepcionals d’aquella vegada que els grisets, enlluernats per les restes d’una gran estrella caigudes damunt l’illot del port, i convertits ja en els Llumets, van escampar la llum per cada racó de la ciutat.

El pla de la parròquia era ben ple. El bon temps d’aquests dies ha animat animar a molts a anar fins al centre per veure l’espectacle.

Quatre Llumets han aparegut dalt de tot de l’església de Santa Maria, al campanar, i enmig d’un ambient de conte, per la boira que just en aquells moments ha aparegut damunt Menorca, han baixat amb cordes fins a la plaça, animats des de baix per la gent. Ha estat quan han arribat a l’escenari, i amb la cridòria del públic, quan el gran arbre de Nadal del mig de la plaça i la decoració de la façana de l’Ajuntament s'han encès. Després han continuat pel carrers de la ciutat.