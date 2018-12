A Ciutadella va quedar obert, ahir capvespre, el XV Mercat de Nadal que, fins dissabte, estarà ubicat a la plaça de la Catedral.

Són un total de tretze les paradetes que conformen aquesta fira nadalenca on, un any més, es poden trobar objectes de regal, articles d’artesania, de decoració per aquestes dates i també de floristeria. L’horari del mercat és el mateix cada dia, de 10 a 22 hores.

Les ponsèties, un dels elements característiques per Nadal.