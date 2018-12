Més de 300 fillets decoraran centres de salut i l'hospital

L’Àrea de Salut de Menorca ha posat en marxa un nou projecte que, amb el nom de «Pintam l’Hospital», té com a objectiu ambientar i donar vida als diferents espais destinats a la població infantil implicant als mateixos usuaris. La iniciativa d’infermeria va arrencar a finals del passat curs escolar, oferint a tots els centres la possibilitat de decorar i omplir de colors les consultes i habitacions de pediatria per fer més agradables les estades hospitalàries i les visites al metge.

Quatre centres educatius s’han apuntat al projecte. Es tracta dels col·legis La Salle de Maó i La Salle d’Alaior; el CEIP Mare de Déu del Toro i l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella. Un total de 330 alumnes de cinquè i sisè curs de Primària i primer i segon de Secundària d’aquestes escoles s’encarregaran de decorar els espais assignats pel comitè de l’Àrea de Salut encarregat del projecte.

La Salle de Maó omplirà de dibuixos la sala d’espera i les habitacions de pediatria de l’Hospital Mateu Orfila i també la sala d’espera del Centre de Salut Dalt Sant Joan. Els alumnes de La Salle d’Alaior faran un mural per Es Banyer; mentre que els dos col·legis de Ciutadella decoraran Canal Salat: els alumnes de l’institut ho faran a les consultes de pediatria i els fillets i filletes de l’escola a la sala d’espera. Els centres van rebre ahir el material per fer els dibuixos, com ara pintures i teles amb les mides per a l’espai on anirà col·locada cada obra.