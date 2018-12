CaixaBank contribueix a millorar la feina d’Ecoverd

CaixaBank, d’acord amb el seu fort compromís social, farà una aportació de 20.117 euros a la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca per al desenvolupament d’activitats que afavoreixin la inserció laboral i la creació de llocs de treball per a persones d’aquest col·lectiu. Concretament, aquests diners aniran destinats a la reforma de les instal·lacions d’EcoVerd, centre especial de treball de jardineria, per a la impartició d’especialitats formatives d’aquesta especialitat.

L’objectiu és millorar la infraestructura i adaptar-la a la normativa vigent, per tal de poder-hi desenvolupar formació emmarcada en el Catàleg Nacional de Qualificació Professional i vinculada als diferents programes oficials existents, com serien els de qualificació professional inicial específics, de transició a la vida adulta, certificats de professionalitat i formació dual.

El conveni va ser signat per per Susana Mora, presidenta de la Fundació, Hilario Llabrés Esquilas, director del Centre d’Institucions a Balears, i Juan Antonio Tudurí Borrás, director d’Àrea de Negoci a Menorca, en representació de CaixaBank.

Justícia i solidaritat

Mora va agrarir el gest de CaixaBank, que «permetrà contribuir en aquesta causa i avançar junts cap a una societat més justa i solidària». Tudurí, per la seva banda, va afirmar que «els programes d’integració laboral de les persones en situació de vulnerabilitat és una de les nostres línies prioritàries d’actuació». Lurdes Florit, tècnica responsable del projecte de la Fundació, va comentar que l’activitat que es vol fomentar «contribueix a reduir els baixos nivells de qualificació professional del col·lectiu i promou el seu accés a una feina».

Per desenvolupar les obres de reforma, es contractarà una brigada d’obres i neteja, formada per un monitor i dos operaris amb discapacitat. No és la primera vegada que les dues entitats col·laboren.