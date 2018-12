Merry Christmas a l’escola

Crackers, hand taggs o Santa faces són només alguns dels elements decoratius que elaboraren els alumnes del col·legi Antoni Juan Alemany, de Maó, en la jornada de tallers realitzada aquest divendres, amb la participació d’una desena de voluntaris de l’associació Menorca Britannia, que col·labora habitualment amb el centre, i que va permetre donar un aire anglès a l’activitat.

Els 155 alumnes de l’escola van confeccionar diferents ornaments, des d’uns rens amb les seves banyes fins a una ximeneia amb el Pare Noel, passant per uns crackers plens de caramels, un arbre fet de mans de cartó o cares del mateix Santa Claus. Tot, preparat perquè pugui servir per penjar a l’arbre de Nadal de l’escola, cedit, com cada any, pel centre de jardineria Es Bosc, i que els fillets es podran endur a ca seva el darrer dia de classe, abans de les vacances.

Els voluntaris de Menorca Britannia, que tenen una vinculació amb l’escola des del curs 2012-2013, es van repartir per diferents aules i van ajudar els fillets en la confecció dels diferents elements, a la vegada que practicaven l’idioma, una manera molt amena d’aprendre l’anglès. A més, des de l’associació van dur coques típiques, que els petits es van menjar durant el berenar.

A la resta d’aules, els mestres van dirigir també les activitats, que es van allargar bona part del matí, i que van incloure, també, un mundialet de futbol. Una proposta, en aquest cas, de la mà d’entrenadors del CD Menorca, que ha permès introduir sessions de futbol en les classes d’Educació Física, i ahir es van fer partits amb un total de setanta participants. Una activitat en la qual s’han implicat bastantes filletes i que té com a objectiu inculcar valors com el respecte als companys, l’esportivitat, les normes o el treball en equip.