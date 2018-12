25 anys i 20 noves nidificants

En el darrer quart de segle, fins a vint espècies d’aus que fins llavors tenien una presència poc habitual a Menorca han trobat aquí llocs ideals per a la nidificació. Un fet que posa de manifest que, tot i que hi segueix havent problemes en alguns indrets, els hàbitats que ofereix l’Illa reuneixen unes condicions mínimes, fins i tot, per a la cria.

Aquesta és una de les conclusions que es poden extreure de la conferència impartida fa uns dies, a la seu de l’Institut Menorquí d’Estudis, per part de Xavier Méndez, de la Societat Ornitològica de Menorca, en la qual feia un balanç dels 25 anys de la Reserva de Biosfera menorquina, en relació amb l’evolució de la biodiversitat de les aus.

Fa 25 anys, hi havia espècies com el milà, «que estava en un descens de població molt important, vam passar de tenir més de cent parelles a menys de deu, per morts a causa de verins, electrocucions, la caça». Una situació que «s’ha suavitzat, protegint les torres elèctriques, els caçadors van més alerta, i ara hi ha unes quaranta parelles», diu Méndez.