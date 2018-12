Torna la Pista d’Aventures des Mercadal

Com és ja habitual per aquestes dates, el pavelló municipal des Mercadal tornarà a acollir la Pista d’Aventures, un espai amb activitats lúdiques i educatives on els infants de 2 a 12 anys podran passar estones divertides durant les vacances de Nadal.

Des de l’Ajuntament des Mercadal, en la presentació dels cartells i flyers que es va fer ahir, s’ha explicat que si bé darrerament assumia el cost total de la Pista d’Aventures, uns 18.000 euros, enguany les despeses s’assumeixen entre el propi Ajuntament i el Consell, aportant la institució insular 5.000 euros a la gestió de l’esdeveniment.

Tenint en compte les dades dels dos darrers anys, per la Pista d’Aventures des Mercadal hi passen uns 3.000 fillets, esdevenint ja tota una tradició durant les festes, i no només per als infants del municipi sinó també dels pobles d’arreu de Menorca.

La Pista, igual que l’any passat, estarà oberta des del dia 26 de desembre, Sant Esteve, fins al dia 4 de gener, en un ample horari que integra matí i capvespre: entre les 10 i les 14 hores i entre les 16 i les 20 hores. En aquest sentit, els dies que seran diferents seran el dijous 26 de desembre, que només obrirà el capvespre, el dia 31 de desembre (obert tan sols el matí) i l’1 de gener, que estarà tancat tot el dia.

El preu de l’entrada puntual serà de 4,50 euros, amb un descompte de 0,50 euros si es presenta qualcun dels 10.000 flyers que repartirà l’Ajuntament arreu de les escoles de Menorca. També es podrà comprar un abonament pels 9 dies, per 35 euros i adquirint-se directament a la taquilla.

Hi haurà tallers cada dia organitzats per Diverfun, també amb discoteca inflable, camp de futbol 3x3, pinta-cares i una mini disco. També s’hi podrà veure a Mickey i Minnie Mouse.