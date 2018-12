Bòtils d’autor per una bona causa a Alaior

Deu pintors de Menorca col·laboren amb el Rotary Club de Maó en la iniciativa artística i solidària «Bòtils d’autor». Els artistes han pintat sobre unes ampolles de gin que seran subhastades el pròxim dissabte en una festa que es farà el pròxim dissabte en el Convent de Sant Diego d’Alaior.

En aquest projecte hi participen Cristina Cardona, Gloria Esbert, H. Moyano, Juan Elorduy, Marcel Villier, Marisa Gras, Miquel Cardona, Neus Carreras, Pau Sintes i Zulema Bagur. Els deu bòtils d’autor s’exposen a Sant Diego fins al dissabte juntament amb obra cedida pels autors per tal que l’exposició sigui més completa.

A més de la subhasta, aquest dissabte es farà una festa que començarà a les 19 hores amb una exhibició de ball de l’Associació de Balls de Saló d’Alaior. Mitja hora més tard es presentaran les obres i a les 20 hores començarà la subhasta dels bòtils. La celebració estarà amenitzada per The Rebels i hi haurà menjar i begudes.