Els Diorames de Maó, sobre els 25 anys de la Reserva

Els 25 anys de Menorca Reserva de Biosfera és el tema escollit pel Grup de Pessebristes de Maó per a la seva exposició de diorames que es va inaugurar ahir i és ja la quaranta-setena. Així, a cadascun dels 18 diorames que han muntat es poden veure escenes bíbliques relacionades amb el naixement de Jesús ambientades a paisatges, racons de pobles i edificis de Menorca.

Els paisatges i els llocs de Menorca sempre han estat, juntament amb els edificis dels pobles i ciutats l’Illa, la principal font d’inspiració per als pessebristes maonesos. En aquesta ocasió, com diu el president del Grup de Pessebristes, Francesc Farrés Díaz-Meco, «el motiu encara és més potent, ja que ens unim a la celebració dels 25 anys de Menorca com a Reserva de Biosfera, un fet de gran importància per a la nostra Illa».

El públic que visiti la sala d’exposicions de la Caixa al carrer Nou podrà veure paisatges i escenes que representen la diversitat de Menorca i que es reflecteixen en els cinc pilars de la Reserva: medi ambient, benestar social, turisme, cultura i economia.

L’exposició de diorames de Nadal al Carrer Nou nombre 25 es pot visitar cada dia fins el 6 de gener en horari de 18 a 20.30 hores.

La mostra està organitzada com sempre pel Grup de Pessebristes de Maó i compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Maó i el Consell.