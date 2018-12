El clàssic més nadalenc

Una gran rebuda és la que ha tingut el clàssic nadalenc d’«Els pastorets» al Centre Catequístic de Sant Miquel, que aquest diumenge viurà la seva tercera funció després de l’estrena de divendres i la representació que es va fer aquest dissabte al petit teatre del carrer de ses Andrones.

Enguany, el muntatge està dirigit de nou per Miquel Pau Fullana, qui ha apostat pel mateix guió que l’any passat, encara que en aquesta ocasió el nombre de personatges protagonistes passa de dos (els dos àngels que expliquen la història) a sis. Així, en els papers principals trobam a Judith Marquès (angelet) i Carme Mascaró (angelot), Joan Salas (Patatan), Joan Coll (Josuel), Seto Bosch (Botero) i Joan Marquès (Banyetes).

La història es desenvolupa al llarg de quinze escenes, fet que implica successius canvis d’escenari i la participació d’unes noranta persones, entre actors i tècnics i ajudants.

L’escenografia inclou alguns canvis en relació a l’any passat, com per exemple el decorat de la cova, pensat en clau d’agilitzar els canvis d’escenaris.

Els decorats són obra de Martí Camps i Kiko Caules, amb la participació de més gent que, com cada any, fa possible l’entorn on es desenvolupa l’acció.

D’«Els pastorets» resten per representar-ne encara quatre funcions més. A part de la que es farà aquest diumenge (18 hores), les següents seran el dimecres 26 (18 h), dia 28 (20.30), dia 29 (20) i la darrera, diumenge, a les 18 hores.