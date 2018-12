Amor que queda a Ciutadella

Si a André Siwka i Mayuko Koizumi, l’un amb doble nacionalitat brasilera i polonesa i l’altra amb passaport japonès i dels Estats Units, els haguessin dit fa uns anys que acabarien vivint junts a Menorca, segurament no s’ho haurien cregut. Però açò és el que ara està passant i aquesta és la seva particular i peculiar història d’amor, que de moment queda a Menorca, perquè el proper 15 de gener tenen previst casar-se a Ciutadella, on resideixen plegats des de fa mig any.

André Siwka va néixer a Curitiba, a l’estat brasiler del Paranà, en 1975. Des de llavors, també havia viscut uns set anys a Sao Paulo i uns altres cinc a Maceio, al Brasil. Treballava sobretot d’actuari, com a avaluador de riscos a la indústria de les asseguradores i a diverses multinacionals. A la nacionalitat polonesa la té per part de la seva àvia paterna, de Polònia i que durant la II Guerra Mundial es va desplaçar al Brasil.

Per la seva banda, Mayuko Koizumi va néixer a l’estat de New Jersey (EUA) en 1983, on els seus pares japonesos treballaven, a New York. Açò tot i que amb vuit mesos ja va anar a viure al Japó amb la seva família, a la ciutat de Yokohama. Allà hi va viure fins que un moment donat va començar a córrer món, treballant sobretot en bars i restaurants i estudiant anglès, fent un any i un poc més a cadascun dels països que visitava, com Canadà, Austràlia o Nova Zelanda.

El Camí de Santiago

Tots dos, tots sols i cadascú per la seva banda i amb la seva particular motivació de cercar tranquil·litat, l’abril de 2016 començaven el Camí de Santiago, per la ruta que començà a la francesa Saint Jean Pied de Port fins a la capital gallega. Però no va ser fins una setmana després de l’inici que creuaren les seves primeres paraules, coincidint, l’11 d’abril, amb l’aniversari d’André. El Camí el continuaren individualment i, com sol passar entre pelegrins, s’anaren trobant entre i entre fins a arribar a Santiago el segon diumenge de maig. L’amistat havia anat creixent i abans de retornar Mayuko cap al Japó i André a Barcelona i altra vegada al Brasil, tots dos van viatjar junts a Finisterre i Múrcia.

La següent notícia entre ells fou ja al setembre-octubre de 2017, quan a través de Facebook n’André va veure que la seva amiga Mayuko, aprofitant que havia vingut a Espanya per a les noces d’una amiga, feia un altre recorregut, el Nord, del Camí de Santiago. Les casualitats van fer que en aquells moments André es trobés a Menorca, a Ciutadella, on havia fet l’estiu treballant a la cuina d’un restaurant de Cala Blanca, convidant-la a venir a l’Illa quan acabés el segon Camí. De fet, André Siwka havia arribat a Menorca el maig de 2017 tot cercant feina, després que l’abril anterior, trobant-se a Barcelona, hagués vingut per primera vegada (per l’aniversari de la filla d’una amiga brasilera) i hagués quedat enamorat de l’Illa.

L’amor es queda a Menorca

A la invitació de venir a Menorca, Mayuko Koizumi va dir que sí i el novembre de l’any passat es tornaven a veure a Ciutadella. I si bé va arribar com a amiga de n’André, en va sortir com a nuvia, com a parella d’enamorats, tot i que una setmana després havia de tornar al Japó.

L’idil·li, però, ja era un fet, i, per qüestions de començar a aclarir documentació, abans de quedar-se a Menorca es succeïren fins a dos llargs viatges, d’un mes i de dos, d’André al Japó, tot abans de treballar la temporada d’estiu, a l’Illa, a la cuina de sengles restaurants japonesos.

Mayuko, després d’obtenir tots els papers (i també del «sí» dels seus pares cap a n’André i a Menorca), va arribar finalment el juliol d’enguany, amb la idea ja de quedar-s’hi a viure juntament amb n’André. Ara, la propera passa és casar-se, just entrat l’any 2019, el 15 de gener matí a l’Ajuntament de Ciutadella.