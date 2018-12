Betlems, tradició i missatge

La tradició dels betlems segueix ben viva a Menorca. Així es pot constatar aquests dies, amb la gran quantitat de pessebres que es poden visitar als diferents pobles, organitzats per les parròquies, entitats o els mateixos ajuntaments.

A Ciutadella és tot un referent el betlem que cada any confeccionen les monges del convent de Santa Clara, el qual es pot visitar des de la Nit de Nadal. Un betlem que enguany arriba ja a les 45 edicions, com destaca la germana Carme Mesquida, mentre explica que en aquesta ocasió han volgut fer el seu particular homenatge als 25 anys de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera. Una efemèride que han expressat amb paisatges ben menorquins, com són la platja del Pilar, les cases del lloc d’Alfurí de Baix i les coves de Biniguardó.

El recorregut de betlems continua a Ciutadella per la Catedral, el Seminari Diocesà (betlem gegant), Cal Bisbe i les diferents parròquies del municipi, com per exemple la de Maria Auxiliadora, on Menorca i la seva paret seca esdevé també inspiradora.

A la resta de l’Illa són nombrosos els muntatges que es poden veure aquests dies, la majoria d’ells fins al dia de Reis. A Maó hi ha el betlem gegant als exteriors de la parròquia de Santa Maria, o els que es poden visitar a Sant Francesc, el Carme o la Concepció, sense oblidar l’exposició de diorames del Grup de Pessebristes de Maó. Als altres pobles hi ha iniciatives com la que es farà aquest mateix dimecres a Alaior, una ruta pels betlems del poble, sortint de l’església de Santa Eulàlia, a les 18 hores.