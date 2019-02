Creix la presència del milà reial a Menorca

La recuperació de la presència del milà reial (Milvus milvus) a l’Illa és una realitat que l’any 2018 va quedar, si calia, més reforçada i contrastada. L’any passat el nombre de parelles reproductores a Menorca es va incrementar en un 23 per cent, passant així de les 35 de 2017 a 43. Catorze d’aquestes parelles són acabades d’arribar a l’Illa. Aquest és un fet que es considera positiu per l’equip del Consell que en fa el seguiment, amb col·laboració amb el Servei de Producció d’Espècies del Govern balear i l’IME, com també es veuen com a bones notícies el seu èxit reproductor i el seu èxit reproductor.

Les electrocucions a la xarxa de mitjana tensió i els enverinaments van provocar un descens preocupant de les parelles reproductores a les cinc unitats l’any 1998, quan s’havia arribat a les 135 a finals dels anys 80. Va ser llavors quan es va incrementar el control i es van posar en marxa tasques de recuperació.

El darrer estudi al respecte difós pel Consell indica, pel que fa a la distribució territorial, que s’ha passat d’una enorme polaritat a una concentració d’un 40 per cent de les parelles reproductores al centre. A més, la seva eficiència reproductora és molt elevada. Així, de les 34 parelles que van pondre ous als inicis de l’any, 32 van tirar endavant com a mínim un pollastre. S’estima que van aixecar el vol l’any 2018 un total de 59 joves milans reials, amb una mitjana per parella reproductora per sobre de la mitjana dels darrers anys. Pel que fa a la mortalitat, es van trobar cinc exemplars que havien perdut la vida, pels nou de 2017.

L’estudi, coordinat pel tècnic Félix de Pablo, ofereix un detallat seguiment de cada una de les parelles reproductores de milà reial a Menorca.