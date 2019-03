Disfresses i tallers a Ciutadella

La coincidència de la gimcana olímpica rural i les activitats més tradicionals i culturals programades davall ses voltes de l’Ajuntament de Ciutadella amb motiu del Dia de les Illes Balears van donar com a resultat una extraordinària animació al matí. Al capvespre, la festa continuà amb activitats infantils, la sortida de la batucada Esclat i les actuacions musicals de les bandes Orgànic, Dos Sipiots i Juke Box Band.

Tant el regidor de Cultura, Josep Juaneda, com el conseller de la mateixa àrea, Miquel Àngel Maria, van coincidir en el gran ambient popular que es va viure ahir a la ciutat de ponent.

Jocs de llengua

El programa d’activitats matinals va incloure tallers de construcció de fabiols, esparts, usos de plantes i flors, s’Àvia Corema, rondalles menorquines, teatre infantil i un concurs lingüístic relacionat amb el llibre «Espigolant», de Francesc Riudavets.

Aquesta original prova de coneixement de paraules tradicionals menorquines consistia en un test en el que havia que encertar la paraula correcta entre tres opcions.

Hi van participar 52 dones i 18 homes i van ser premiats per haver encertat totes les preguntes Tere Mascaró, Assumpta Rotger, Maria Leonor, Marta Gomila. Tura Puigvera i Xisca Cantos. Tots els guanyadors van tenir com a premi el llibre «Espigolant», a més d’altres obsequis.

En quan a la gimcana de jocs populars es van fer proves a l’Espai Sant Josep i a les places de les Palmeres, d’Artrutx, de la Catedral i des Born.

Tota Ciutadella va viure un matí en moviment de persones i aquesta gran activitat va seguir el capvespre amb una disco infantil i Minions Show a la plaça Nova, la batucada itinerant i les actuacions musical a la plaça Nova.