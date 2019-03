El truc fa el seu envit

Jesús Sabater i Rafael Pascual formen la parella guanyadora del primer premi de mil euros del Segon Open de Truc de Menorca celebrat aquest divendres al recinte firal de Menorca. La participació va ser de 51 parelles, superant així les 43 que es van inscriure l’any passat al campionat.

L’objectiu del torneig, organitzat per Pau Gomila, del bar Texas, és la recuperació d’aquest tradicional joc de cartes que en el passat es jugava a gairebé tots els bars de Menorca. La bona notícia és que entre els participants no només hi havia gent major i jugadors dels antics sinó també parelles de jugadors més joves i bastants dones.

Cartes especials

Com saben els aficionats a aquest popular joc de cartes amb baralla espanyola, hi ha dues cartes especials: l’amo i la madona, que són l’onze de bastos i el deu d’ors.

Es juga per parelles i la complicitat entre els seus components és bàsica, ja que sovint es fan ‘farols’ i es cerca enganar la parella contrària. Les parelles es comuniquen entre elles mitjançant un llenguatge no verbal de senyals i picardies.

Pau Gomila va expressar la seva satisfacció per l’increment d’un 20 per cent de participants i pel fet que s’hagi consolidat un campionat insular de truc que es diputava, antigament, a través de partides en diferents bars de l’Illa. L’organització també va fer palès el seu agraïment a les institucions que donen suport a l’Open de Truc, tant al Consell per la cessió del Recinte Firal de Maó, com l’Ajuntament de la ciutat, que aportà taules i cadires. També hi han col·laborat diverses empreses, que han cregut en aquesta aposta per aquest joc tradicional.

Els finalistes d’aquesta competició que començà al matí i acabà prop de les 20.30 hores foren Carlos Vidal i Javier Mulero.