Maces reivindicatives en una nova batucada

Mendó Fem Renou! és el nom amb què han batiat la primera batucada menorquina formada exclusivament per dones. Es tracta d’un grup d’una vintena d’integrants, que neix «per donar visibilitat a la dona dins el món de la música», i més especialment «en el de les batucades, que sempre s’ha relacionat més amb els homes».

Amb aquesta vocació sorgeix Mendó, com apunta la portaveu, Menxu Iniesta, qui considera que «ens sembla que la dona no té prou espai, noltros també podem tocar tambors, és necessari donar visibilitat a la dona».

«Entre els nostres objectius hi ha promoure la igualtat, la convivència, la participació, la no- violència, l’equitat, la sororitat, el respecte a la vida i a la llibertat i a col·laborar amb els diferents col·lectius de dones i entitats locals, per afavorir la interrelació comunitària i l’intercanvi», afegeixen des del grup, el qual es presentarà aquest divendres, en la manifestació per al Dia de la Dona, convocada a partir de les 18 hores per entitats feministes i els sindicats Comissions Obreres i UGT, i l’endemà, dissabte, les membres de Mendó participaran en l’acte organitzat a Maó per la regidoria d’Igualtat, fent sonar els tambors i llegint un manifest.

La primera proposta organitzada directament per Mendó serà la primera trobada de batucades que faran dia 16 de març as Castell. Un esdeveniment on es reuniran una quarantena de dones, de Menorca però també de Granada i Barcelona. Concretament, de les batucades agermanades Bembé i Somsó, o Sombé, com s’anomena el grup format per les dones de tots dos conjunts.

Juntes, les membres de les batucades protagonitzaran un sorollós passacarrer, que començarà a les 11.30 hores al moll de Calesfonts, per pujar cap al poble, passar per l’Esplanada i dirigir-se cap a Sa Sínia. Serà allà on, a partir de migdia, hi haurà una paella solidària a benefici de Mendó (per a la compra d’instruments). Allà, «hi haurà monòlegs, poesia i actuacions musicals, protagonitzades per dones», i el capvespre hi haurà una batucada, abans que a les 20 hores comenci una festa. Hi seran La Tremenda, La Raspa, Dúo Kawsay, Antonia Obrador & Paqui Ferres, Dj Terremoto Mambo i Dj Psychoverlust.

La visita de les integrants de Sombé l’aprofitaran les menorquines per «fer un taller intensiu durant la setmana», i el diumenge 17, la batucada serà present en la V Cursa de la Dona.