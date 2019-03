Vídues sense pardal ni béns

En Camestortes va tenir temps d’expressar les seves darreres voluntats per repartir com va poder les seves bondats. I fou en Tòfol el notari qui, al Teatre Principal, va llegir el testament, després del seguici fúnebre pels carrers de Maó.

Els polítics, locals, nacionals i estrangers, van ser els primers a ser citats, just després de les vídues, a qui el difunt deixà tot just el record del seu pardal. Després de concedir a Donald Trump, personatge sense seny, «un any sencer de feina i vida dura, avam si així canvia de parer», en Camestortes apuntà cap «al duel electoral» que hi haurà a l’Ajuntament entre Àgueda Reynés i Conxa Juanola. I «els hi deix un bon regal: un gran pacte i un aval, per fer un partit feminista i derrocar n’Abascal». I a Héctor Pons, «el cap de llista» i també «guitarrista», just li tocà un «tint avantvanguardista» per passar del groc del Va Gros al vermell socialista.

