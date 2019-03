Caliu i molta sobrassada

Hortals, xalets i barbacoes públiques, com per exemple la des Pinaret, van ser de nou punt de trobada per a moltes famílies i grups d’amics, que van tancar el carnaval amb el darrer dimarts abans de quaresma i les tradicionals torrades, no només de sobrassada, també de botifarró, carns i, fins i tot, qualque sardina.

Aquesta és una tradició ben arrelada a pobles com Ciutadella o Ferreries. Al municipi de ponent, els seus carrers van quedar pràcticament deserts a partir del migdia i es van omplir les urbanitzacions i nuclis d’hortals.

