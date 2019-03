Rebaixes contra el temps

La Fira de Stocks va viure aquest dissabte la segona jornada d’aquesta iniciativa que arriba a la seva quinzena edició amb un cert desencís entre els comerciants que hi participen. I és que, com apunten alguns, la fira s’hauria d’avançar unes setmanes per evitar el que està passant, que el bon temps allunya el públic del Recinte Firal i opta per gaudir de la natura.

Després que divendres passés bastanta gent, la jornada de dissabte va ser «fluixa en comparació a l’any passat, i la gent que ve, passeja però no compra gaire». Així ho veia Ana López, de Luna Moda, qui considera que «la fira s’hauria de fer a mitjans de febrer, perquè ara, amb aquest temps, la gent ja demana roba d’estiu». I és que la idea és que aquest esdeveniment que organitza l’Institut d’Innovació Empresarial de Balears en col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Menorca, permeti eliminar els estocs. «Qui comprarà un abric, ara? És massa tard», insistia López, coincidint amb el que deia Júlia Pons, d’Amura Sport. «L’any que ve, si la fira es fa tan tard, no vindré, perquè costa molt amortitzar la inversió, no venem», afirma, a la vegada que recorda que «a Menorca hi ha molta gent que fa feina de temporada, ara està a l’atur i no cobra fins dia 10».