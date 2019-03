Una ‘donassa’ d’Alaior

L’exbibliotecària i mestra Llucia Mascaró Moll (Alaior, 1958), que fa poc més de dos mesos va complir 60 anys, va rebre aquest dilluns fosquet el premi «Donasses 2019», un reconeixement públic que des de fa uns anys atorga Junts per Lô per donar visibilitat a la trajectòria de dones que fan una feina poc vista, discreta però considerada del tot important dins la comunitat d’un poble.

En el cas de Llucia Mascaró, coneguda per molta gent com na Lucita des Forn, va estar durant 27 anys com a bibliotecària del seu poble i als 40 anys va accedir a la Universitat, acabant de fer Magisteri en la que fou primera promoció a Can Salort d’Alaior.

Fent feina com feia a la Biblioteca, Llucia Mascaró Moll va apuntar-se a la Universitat per iniciativa pròpia, primer per fer-hi l’accés (no tenia el batxillerat) i després per estudiar Magisteri, anant dos vespres a la UNED i compaginant-ho amb la biblioteca. Convalidà els estudis i acabà la carrera ja a Can Salort, treballant primer a La Salle d’Alaior i després, ja amb les oposicions aprovades, a Margalida Florit de Ciutadella, a Sa Graduada de Maó i al Maria Lluïsa Serra.

Durant el lliurament del «Donasses», a la UIB d’Alaior, Pau Salort va fer una semblança de la guardonada i la directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, parlà sobre «Si les dones s’aturen, s’atura el món».