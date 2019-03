Identificades a l’Illa 116 noves espècies d’aranya

Dos anys d’intens mostreig i investigació a l’Illa han permès la identificació de 116 espècies d’aranyes amb presència fins ara desconeguda a la Reserva de Biosfera de Menorca, fet que amplia així a 219 les espècies d’aranya conegudes a Menorca. Les últimes identificacions realitzades, a més, són també cites noves per a la fauna balear. Concretament 61 espècies han estat catalogades com a noves cites a Balears, i 6 a la zona geogràfica ibèrica-balear.

Els resultats d’aquest estudi, que s’ha dividit en diverses campanyes, han estat publicats a la «Revista Ibèrica de Aracnología», que aglutina les publicacions sobre el camp en l’àmbit estatal.

Les dades disponibles sobre aquest ampli grup faunístic a la Reserva de Biosfera de Menorca eren fins ara limitades. Pocs han estat els treballs que s’han centrat en l’Illa, la majoria d’ells incloent zones geogràfiques més àmplies. Un estudi realitzat pel biòleg Joan Bosco Febrer en col·laboració amb l’aracnòleg i catedràtic de la UAB José Antonio Barrientos, aporta una mica més d’informació.

Per poder realitzar l’estudi, un total de 6.146 espècimens d’aranya van ser capturats en diverses àrees distribuïdes per tota l’Illa, cosa que va permetre la identificació de 176 espècies. Quatre d’aquestes àrees formen part del Parc Natural de s’Albufera des Grau, on s’ha pogut identificar una alta taxa de biodiversitat relativa a aquest grup animal. El 75,5 per cent de les espècies d’aranyes trobades a Menorca han estat també localitzades en el territori del parc, dades que evidencien la rellevància pel que fa a biodiversitat del Parc Natural.

L’estudi tracta bàsicament l’ordre dels Araneae, però també aporta nombroses dades ecològiques i biogeogràfics de Menorca. S’han realitzat algunes estimacions de la riquesa faunística a l’Illa que permeten, d’una banda, considerar que actualment es coneix al voltant del 80 per cent dels aràcnids de Menorca. De l’altra, es permet concloure que alguns hàbitats han estat encara insuficientment estudiats, de manera que podria descobrir-se en el futur la presència de noves espècies.

Sobre açò en xerrarà Joan Bosco Febrer en la conferència que es farà aquest dijous, a les 20 hores, a la seu de l’IME, que duu per títol «Situació de les aranyes a la Reserva de Biosfera de Menorca, un grup faunístic desconegut».