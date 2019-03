Vuit premis gastronòmics de Menorca

Per cinquè any, l’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears, que presideix el menorquí Bep Al·lès, ha lliurat els premis culinaris 2018 als millors de Menorca en 8 modalitats gastronòmiques.

Els vuit guardons es van entregar ahir migdia al restaurant pedagògic de l’IES M. Àngels Cardona de Ciutadella, durant la degustació del menú de nova cuina menorquina que elaboraren i serviren alumnes del centre i que tastaren unes 50 persones.

Entre els plats hi havia, per exemple, aperitius com raola de carabassa i bacallà o carpaccio de llengua amb tàperes, amb sopa d’oliaigua amb ratjada i xenc estofat amb ceba i arròs de la terra com a plats principals, i greixera de brossat, coco i monyaco amb gelat de vainilla com a postre.

Guardons de l’any 2018

El guardó de millor cuinera de l’any va anar a parar a mans de Sílvia Anglada, del restaurant Es Tast de na Sílvia de Ciutadella, considerat un dels pioners a la ciutat del que avui es coneix com a nova cuina menorquina.

L’apartat reservat per al restaurant revelació fou per a Torralbenc, al terme d’Alaior, que exemplifica «allò de ‘menys és més’ amb una carta curta i precisa» plena de producte local. L’Oar de Ferreries, lloant-se el seu «esperit taverner», es va endur el premi al millor restaurant de cuina menorquina; mentre que A Vins de Maó, amb Sergio Loris i Sara Sanchis, va guanyar el de millor bar/gastrobar de l’any.

Com a millor cap de sala, el premi fou per Josep Caules Arguimbau, des de 2015 també director del Cafè Balear de Ciutadella. Mentre que Herbera Backery, de la mà de Tito Herbera, «que viu en una formació i innovació contínua», obtingué el de millor pastisser/reboster; i la marca Dolçamar Mel de Menorca que gestiona Antoni Anglada s’endugué el premi de promoció del producte local. El guardó a la trajectòria professional va ser per Xavier Mora, «sense qui no s’entendria el que avui en dia és Gin Xoriguer».