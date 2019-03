Gelabert i Soler, els fabiolers de Sant Joan 2019

Allò que funcioni bé no ho modifiquis. Amb aquest criteri, a les festes de Sant Joan d’enguany es repetirà la mateixa distribució que ja es va aplicar el 2018 entre Juanlu Gelabert i Lluís Soler per desempenyar les funcions d’un personatge fonamental, el fabioler.

La decisió ja està presa. Juanlu Gelabert serà el fabioler dels dos capvespres -Dissabte de Sant Joan i Dia de Sant Joan- mentre que Lluís Soler, funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella com Gelabert, exercirà les funcions durant el matí de Dia de Sant Joan.

Soler, jardiner municipal, va ser nomenat fabioler substitut després d’haver-se presentat sis candidats disposats a cobrir la baixa, per prescripció facultativa, de Sebastià Salort, algutzir-notificador. Una comissió creada per l’Ajuntament acordà per unanimitat, després de descartar un dels aspirants, el nomenament de Lluís Soler Carretero.

A les festes del 2018, i amb les pràctiques que va realitzar als llocs de Rafalet i ses Truqueries, es va estrenar amb en ‘Moret’, l’ase del matí. Amb Juanlu Gelabert, Lluís Soler va donar cobertura a les festes del 2018, ambdós amb una positiva valoració. Enguany repeteixen amb il·lusió.