Reflexions escolars sobre el Parlament balear amb premi

Ariel Grande Barber, del CEIP Àngel Ruiz i Pablo des Castell, en la modalitat de dibuix, i Aixa Taltavull Salord, de La Consolació de Ciutadella, en la de redacció, han estat els guanyadors dels concursos que organitza cada any el Parlament balear entre l’alumnat de sisè de Primària de l’arxipèlag. Certàmens on s’ha distingit amb els segons premis a Mariona Ramón Ferrer del CEIP Castell de Santa Àgueda (dibuix) i Elena Jaume Pozo del CEIP Pintor Torrent (redacció), i s’han concedit dos tercers premis en cada concurs, a Óscar Nieto Escamilla del CEIP Mare de Déu del Toro des Mercadal i Yasmine Baghli del CEIP Mateu Fontirroig (dibuix), i Pablo Romero Garcia del CC Sant Josep i Cayetana Casals Vázquez del CC Sant Francesc d’Assís (redacció). I La Salle d’Alaior va ser distingit com el centre més implicat amb el concurs.

Docents i alumnes van assistir, a la Sala Multifuncional des Mercadal, al lliurament dels premis «Un Parlament per a tots» i «Valors i Parlament». Hi eren el president de la cambra autonòmica, Baltasar Picornell, la presidenta del Consell, Susana Mora, el vicepresident primer de la mesa del Parlament, Vicenç Thomàs, el batle des Mercadal, Francesc Ametller, el delegat d’Educació a l’Illa, Joan Marquès, i els diputats Elena Baquero, Misericordia Sugrañes, Maria José Camps i Juan Manuel Lafuente.

Picornell recordà als fillets que l’objectiu «és que treballeu els valors que envolten el Parlament i la democràcia i que reflexioneu sobre el nostre model de convivència». Perquè «l’única via per conviure totes juntes és poder decidir entre totes i tots, participar per arribar a acords i trobar camins compartits». I perquè «si la societat no té uns objectius, un ideal a seguir, una proposta de com fer les coses millor, el Parlament no pot avançar».