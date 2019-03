El gussi ‘Estrella’ cerca padrí  per navegar

Fa uns mesos, Amics de la Mar de Menorca va tenir l’oportunitat de fer-se amb un gussi, petita embarcació clàssica de pesca i esbarjo que ja n’hi queden poques, que una persona d’Alcalfar tenia sense emprar i per donar. L’agafà i el gussi «Estrella» entrà a formar part de la flota de l’entitat.

Com ja han fet en altres ocasions, i per tal que pugui seguir mantenint-se activa navegant aparellada amb vela llatina, Amics de la Mar de Menorca l’ha posada a disposició dels socis i dels amants de la mar i de la navegació tradicional, per si qualcú vol apadrinar-la i fer-se’n càrrec.

A més del bot «María y Antonio» que l’associació empra per a les trobades de vela llatina, Amics de la Mar de Menorca compta actualment, de la seva propietat, amb altres tres embarcacions apadrinades:els bots «Estel» i «Orsay» i el llaüt «Estorn», que en el seu moment van posar a punt i cedir a qualque soci per al seu manteniment i que pugui gaudir amb la seva navegació per la costa menorquina. Iaçò és el que ara volen fer també amb el gussi «Estrella».

L’embarcació «Estrella», que ara venia d’Alcalfar, va ser construïda l’any 1944, comptant amb una eslora de 4,20 m i una màniga d’1,50 m, i 0,55 m de puntal.

Per fer-se càrrec del gussi ‘Estrella’ només s’ha de dir a Amics de la Mar.