Vuit restaurants participen a les jornades de la vedella vermella

Si els dos darrers anys les jornades gastronòmiques de vedella vermella menorquina es cenyien a Ferreries, enguany s’amplien i, per primera vegada, hi prendran part restaurants també d’altres pobles de Menorca.

Durant el proper cap de setmana del 29 al 31 de març, vuit restaurants de l’Illa (Mesón Rías Baixas i Loar de Ferreries; Ca n’Aguedet, Hotel Jeni & Restaurant i Molí des Racó des Mercadal; Can Joanet i El Grill de Maó; i Sa Pedrera des Pujol de Sant Lluís) oferiran un menú o plats elaborats amb vedella vermella menorquina com a ingredient principal. Sobretot de carn però també amb altres productes elaborats a partir d’ella, com formatge o gelat artesà, donant a conèixer l’aptitud mixta d’aquesta raça, d’on poden obtenir-se no només productes càrnics sinó d’altres derivats de la seva llet.

L’organització de les jornades culinàries és de l’Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça de Menorca i de l’Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de PIME, comptant-se amb el suport del Consell de Menorca a través del conveni de promoció. Alguns dels plats s’han inspirat en el recull de receptes tradicionals que daten de l’any 1821 que l’associació de ramaders va editar fa un parell d’anys.

Ens els darrers 10 anys, l’increment de vaques reproductores ha estat important, passant-se de les 589 de 2008 a les 1.141 de 2018.

N. Pons, R. Goñalons, A. Sansaloni i Ibai M, a la presentació. Foto: G. ANDREU