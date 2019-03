Ferreries acull una nova edició de la Fira del Pa i Companatge

Dissabte de 10 a 16 h i diumenge de 10 a 14 h Ferreries viurà, davant l’envelat de la plaça Espanya, la segona edició de la Fira del Pa i Companatge, que tindrà com a protagonista el pa d’obrador, però també els productes agroalimentaris de Menorca.

A la Fira hi haurà 10 parades, on es podrà comprar pans, pastes i rebosteria de Pastisseria Artesana Lluís Febrer; pastes i melmelades d’Azahar;noves especialitats del forn Pedro de Ferreries (pa pizza amb embotit i canya condimentada amb cúrcuma i llavors, farcida amb sobrassada o salsitxa);pastes, coques i tortades d’El Diamante; embotits i formatges de Bosco Pons, Alcaidusset, Torretrencada, Binigarba i Lluriach Vell; i les begudes de Cas Xifoner.

Tant dissabte com diumenge, durant l’horari de Fira, s’hi faran activitats complementàries. Com ara dissabte un taller de pa per a fillets amb Maria Barceló (11.30 h) o un tast a càrrec d’Ingredients per provar pilotes amb tomàtiga, truita de patata, quiche de verdures i altres (14 h).