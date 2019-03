La tradició fornera i el producte local

La tradició fornera de Ferreries queda ben palesa en la II Fira del pa i el companatge que aquests dissabte i diumenge es celebra al municipi. Un esdeveniment que combina una gran varietat de pans, amb tota una sèrie de productes agroalimentaris de Menorca.

La finalitat de l’esdeveniment és clar, apropar al públic el pa d’obrador, el fet aquí, saludable i de qualitat, així com els productes típics de l’Illa, com melmelades, embotits o formatges.

En total són deu les paradetes de pans, pastes, coques i altres productes de rebosteria. Entre aquestes hi ha algunes novetats, com el pa pizza amb embotit i canya condimentada amb cúrcuma i llavors, farcida amb sobrassada o salsitxa. Uns expositors que dissabte van atreure un nombrós públic fins a Ferreries.

Activitats complementàries

La fira inclou propostes com el taller infantil d’elaboració de pa que impartí Maria Barceló, o un tast on els visitants van poder provar pilotes amb tomatigat, truita de patata o frànkfurts. A més, alguns comerços van acompanyar la fira oferint a tastar els seus productes.

L’activitat segueix aquest diumenge. A les 11 hores hi haurà jocs i tallers populars per a infants, i al migdia actuarà el grup Back Yaad Band. La fira, organitzada per l’Ajuntament de Ferreries i que té el patrocini del Consell i de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, tancarà les portes a les 14 hores.