El Circ Històric Raluy, arriba un espectacle vintage

El Circ Històric Raluy portarà a Menorca el seu espectacle de circ a l’antiga i la seva caravana d’una vintena de vehicles-museu el mes d’abril. La companyia arribarà en vaixell el dia 4 per debutar el 12 a Ciutadella. Posteriorment aquest circ vintage viatjarà a Maó, on també farà una estada de quinze dies.

Va ser creat per Lluís Raluy Iglesias, un home de circ que entre el 1930 i el 1960 va recórrer el món amb els millors circs especialitzat en les barres fixes. Audaç, inquiet, innovador, va idear atraccions com l’home bala i l’increïble triple salt mortal amb automòbil.

L’any 1973 Raluy va fer el seu propi circ amb els seus quatre fills Lluís, Carlos, Eduardo i Francis. La família va emprendre una reeixida gira per Espanya i Portugal amb el circ Ringland. Però la col·lecció de carruatges d’època que havien anat adquirint demanava ser mostrada al públic. Carlos Raluy, el segon dels germans, reuní a la família i els proposà la idea de crear un circ a l’antiga i així naixé el Circ Museu Rauly.

El maig de 2016, aquell projecte va donar origen a dues noves companyies: Circ Raluy Legacy i Circ Historic Raluy liderats cadascun pels germans Lluís i Carlos Raluy respectivament al costat de les filles i familiars dels dos.

Viatgers

Serà la primera vegada que aquesta família de circ, que va per la quarta generació, actuï a l’Illa després d’haver viatjat per 40 països al llarg de les últimes dècades i guanyat el Premio Nacional de Circo i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres reconeixements.

La col·lecció de caravanes del Circ Històric Raluy i que per primer cop es veuran a Balears són de principis i meitat del segle XX. Alguns d’aquests vehicles van ser tirats per mules per vàries carreteres europees. Durant els viatges per carretera, la flota de vehicles avança a una velocitat que no supera els cinquanta quilòmetres per hora. És una manera de viatjar que reflecteix l’estil de vida dels Raluy, que han optat en un context de noves tecnologies per un treball intens i sense presses. El circ compta amb diverses persones al servei exclusivament de la restauració i la reparació d’aquests vehicles.

Els carruatges del circ Raluy són un vehicle de transport i una peça de museu alhora. Alguns camions que tiren d’aquestes caravanes són vehicles Mercedes que van participar a la Segona Guerra Mundial. L’última vegada que la família Raluy va viatjar per mar va ser per anar a l’Argentina el 2000, ara fa 19 anys.

A banda dels vehicles, la companyia traslladarà un orgue amb 72 claus musicals de més de 100 anys d’antiguitat i comprat a Anglaterra. Ubicat abans d’accedir a l’interior del circ, les melodies circenses donen un ambient únic tant en entrar a la carpa com a la sortida. Passin i vegin...