Joves en la lluita contra els plàstics

Màquines per retornar envasos, impulsar la venda de productes a granel sense envasos ni embolcalls, posar gomes protectores als contenidors perquè el vent pugui treure els fems, col·locar cartells informatius a les platges explicant el temps que necessita un plàstic per a degradar-se, establir estratègies per facilitar la substitució de materials plàstics d’un sol ús per altres alternatius respectuosos amb el medi ambient, prioritzar la reducció del plàstic i impulsar el reciclatge, o gestionar més eficientment la reducció i la reutilització. Aquestes són algunes mesures que fan els alumnes de primer d’ESO de l’IES Joan Ramis i Ramis, i que són fruit del projecte realitzat durant el segon trimestre, «Un tsunami de plàstics».

Aquest projecte incloïa l’exposició que van fer fa unes setmanes al centre per tractar la problemàtica i crear conscienciació. Una acció que se sumava a la que van fer aquest dimarts, quan un grup de representants dels alumnes van visitar el Consell i l’Ajuntament de Maó. El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Aram Ortega, i la batlessa i la regidora d’Àmbit Socioeducatiu, Conxa Juanola i Laia Obrador, van rebre un document on els estudiants expressen la seva creixent preocupació pel problema, i on sol·liciten l’aplicació de mesures urgents.

Tant des de la institució insular com des del consistori es va informar els alumnes que algunes de les accions ja s’estan gestionant per poder-les aplicar pròximament.

Des de l’institut destacaven ahir que, el fet que els estudiants hagin estat atesos, fa que aquests hagin reforçat la seva motivació, el que els incentiva a seguir amb la seva lluita contra els plàstics. De fet, el projecte ha acabat amb el títol «Un tsunami d’esperança».