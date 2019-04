Amb més estands i diversitat de producte local que mai, amb 43 expositors (per 28 en 2017 i 36 en 2018), la tercera edició de la Fira Arrels és a punt d’obrir les seves portes, dissabte de 10 a 21 hores i diumenge de 10 a 19 hores, al Recinte Firal de Menorca, a Maó.

Una de les característiques dels estands de la Fira, com més va més consolidada i on es concentra gairebé tota la Menorca agroalimentària al mateix espai, és que només hi poden ser els productors (no comercialitzadors), que donen a conèixer el seu propi producte i la seva elaboració, amb històries en primera persona per posar-los en valor.

A més de conèixer-ho de primera mà i la possibilitat de comprar-ho, cada productor té un servei de tast disponible, que han pogut elaborar amb l’ajuda d’un cuiner. Una novetat, apunta el conseller insular d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company, és que a més de premiar-se el millor estand de l’esdeveniment, també el millor producte tindrà premi. L’entrada al recinte costa 3 euros, que inclou tres tiquets de tast intercanviables per degustacions als expositors.

Més que estands

A la Fira, però, no només hi ha estands de productors, sinó que també integra el món de la restauració, amb una aula de cuina (amb més de dotze actuacions de cuina en directe amb cuiners de prestigi), una aula infantil per fer-hi tallers d’elaboració de producte local amb dos monitors (per exemple, de fer pa, macedònia o pizza), i una aula de tast, on també s’explica el producte i el seu maridatge

En paral·lel, aquesta festa agroalimentària menorquina, que comptarà amb Girona com a territori convidat, també incorpora la música en directe durant els migdies (13.30-15.30 hores) i s’hi podrà trobar una cúpula inflable que oferirà una experiència en 360 graus a través d’un vídeo sobre Arrels i el producte local.