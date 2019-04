La Setmana Santa, temps de devoció

Les confraries de Setmana Santa ho tenen tot a punt per viure les dates més importants del calendari litúrgic. Les dates en què es commemora la passió, la mort i la resurrecció de Crist. És per açò que, tant les agrupacions de Maó com de Ciutadella, han presentat el calendari amb els actes que es faran entre el 10 i el 21 d’abril.

La Setmana Santa s’encetarà a Maó amb el pregó, el dimecres 10, a les 20.30 hores, a càrrec de Miguel Ángel de la Madre de Dios, el prior del convent carmelita d’Alba de Tormes, de Salamanca. Serà un acte en el qual farà una intervenció el bisbe de Menorca, Francesc Conesa, i es tancarà amb l’actuació musical del baríton Lluís Sintes i l’organista Tomé Olives.

L’entrada de Jesús a Jerusalem es viurà el Diumenge de Rams, com recordà el germà major de la Confraria del Via Crucis, Toni Seguí, «amb un Via Crucis a partir de les 18.15 hores. I la processó dels Rams tindrà itinerari habitual».

Després vindrà la processó del Silenci, el Dijous Sant, que, com apuntà Matías Marino, germà major de La Sang, sortirà «a les 22.30 hores de l’església de Sant Josep i durarà unes dues hores». S’ha convidat a totes les confraries de Maó i hi seran la confraria de Jesús Natzaré de Ferreries i la confraria des Castell. També estan convidats les de Sant Lluís i la d’Hosanna de Ciutadella.

De Santa Maria sortirà, a les 20.30 hores, la Processó del Sant Enterrament, el Divendres Sant, amb totes les confraries de Maó. I es tancarà la setmana de processons amb la del Sant Encontre. Començarà a les 11.30 hores i, al final, les confraries del Sant Sepulcre i de La Soledat escenificaran el retrobament de Jesús i Maria.

Per altra banda, a Ciutadella, els germans majors de les confraries es reuniren dimecres vespre. Segons apuntava ahir el rector de la Catedral, Josep Manguán, es destacaren celebracions litúrgiques com la Vigília Pasqual o les del Dijous i Divendres Sant. A més, es faran les processons tradicionals. És a dir, la del Diumenge de Rams, que és precedida a les 19.30 hores pel Via Crucis a l’interior de l’església de Sant Francesc, i per a la qual esperen que estiguin acabades les obres del carrer del Roser (si no, es variarà el recorregut); i la del Sant Enterrament del Divendres Sant, amb sortida a les 20.30 hores de la Catedral i que acabarà amb el sermó de La Soledat a la plaça.