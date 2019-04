La Fira Arrels creix un 20 per cent en tiquets venuts

Al voltant de 4.500 persones han passat pel recinte firal de Menorca a Maó durant els dos dies que ha durat la Fira Arrels, autèntica festa del producte local i de la cuina de Menorca. Aquesta xifra, si bé ha augmentat molt lleugerament (un augment, però, que no és representatiu), es manté respecte a l’any passat.

El que sí que ha pujat significativament és el nombre de tiquets de tastos que els 4.500 assistents han comprat, així com també la venda de producte per part dels expositors. Si en 2018, en nombres rodons, es dispensaren uns 20.000 tiquets, aquest cap de setmana n’han sortit més de 25.000 (quasi 26.000), que vol dir un 20 per cent més que en 2018.

Amb aquestes xifres, la valoració que s’ha fet per part de l’organització és de satisfacció per haver-se consolidat i augmentat l’activitat comercial i els fluxos comercials dins la Fira, un dels objectius generals de l’esdeveniment juntament amb el d’establir contactes i sinèrgies entre consumidors i productors i entre productors i cuiners i restaurants.

Les hores punta d’assistència han estat els migdies dels dos dies, moments en què en alguns trams del recinte costava passar i que molts aprofitaren per dinar a base dels saborosos tastos que es podien trobar als 43 estands dels productors participants.