La nova ‘ruta del bigoti’

Amb la iniciativa de la marca de cervesa Estrella Damm, CAEB-Menorca i Fra Roger, entre 20 i 25 restaurants de l’Illa oferiran entre el 16 de maig i el 2 de juny propers una combinació de tapa o ració on la gamba vermella menorquina sigui la protagonista i una cervesa Estrella Damm, açò a un preu accessible i integrat dins l’esdeveniment que es dirà «La ruta del bigoti».

Per preparar-ho, ahir va tenir lloc una sessió de formació interna per tal que pugui servir d’inspiració a l’hora d’elaborar les diferents creacions. La presentació va anar a càrrec del director regional d’Estrella Damm a Balears Rubén Forcada i llavors s’encetà un diàleg sobre la gamba vermella de Menorca, entre d’altres amb Josep Caules i Borja Matoses, parlant-se d’aspectes com les seves zones d’hàbitat, la millor època de l’any per al seu consum i d’altres característiques, curiositats i misteris d’aquest crustaci. A la vegada que es feia un tast organolèptic dels diferents tipus de gamba vermella de Menorca.

La intenció és que cada restaurant participant, els dies de la ruta i seguint el seu propi estil, ofereixi una interpretació d’una recepta de la gamba vermella, havent-hi tantes creacions com restaurants hi prenguin part.