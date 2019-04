Un rellotger únic a Espanya

El seu és un cas únic a Espanya. No només per haver-se format com a mestre rellotger en Restauració i Complicacions de Wostep a Suïssa (un títol que només obtenen dues persones al món cada any), sinó per oferir un servei d’alta restauració i reparació de rellotges històrics per a museus i col·leccionistes privats, i de creació i desenvolupament de noves peces i productes per a empreses de Suïssa, a través de tècniques originals i antigues. Que el duen, per exemple, a emprar torns dels segles XVII i XVIII, molts d’ells sense electricitat i que funcionen amb manovelles manuals, i tot açò amb una precisió i paciència fora mida.

Per les mans i eines de Bartomeu Gomila Sintes (Alaior, 1978), que des de 2009 gestiona el «Taller del temps» a la seva població natal, han passat, i passen, peces com un Abraham-Louis Breguet original, considerat el millor rellotger de la història (1747-1823), potser valorat entre 2 i 3 milions d’euros. O també alguna de Losada (1797-1870), el millor rellotger espanyol que potser ha existit.

Normalment, es tracta de peces que amb el pas dels anys s’han anat deteriorant molt o que hi manquen. I la seva feina consisteix en reparar o fer noves aquelles peces de la mateixa manera en què es crearen anys endarrere, amb un procediment que pot durar molta estona i que també inclou el desmuntatge i muntatge peça a peça, així com les pertinents setmanes de comprovació fins que el rellotge s’ajusti i estigui perfecte al màxim.

Es tracta, explica Bartomeu Gomila, de «respectar l’herència llegada pels antics genis rellotgers i els seus mètodes tradicionals», açò «emprant la mateixa tècnica que s’emprava abans perquè quedi igual». No té sentit, per exemple, que si a un rellotge d’aquests li manquen peces, les faci per ordinador, «perquè el rellotge funcionarà, però el preu se’n va, i el que cerca el col·leccionista és una feina feta a mà».

Igual sistema empra per als nous productes que desenvolupa per a empreses suïsses, que moltes vegades són sèries limitades i fa que aquell producte augmenti moltíssim. Perquè si és una feina que necessita 5 anys, visualitza Gomila, i pots dividir el cost entre 100.000 peces, per exemple, és diferent de si al cost el divideixes per 4 d’una sèrie limitada.

Bartomeu Gomila és el creador del primer cronògraf mecànic (digital ja existia, però mecànic no) capaç de mesurar el temps en mil·lèsimes de segon, el Montblanc TimeWriter de Richemont, que va desenvolupar en cinc anys. Amb motiu dels dies europeus de l’artesania, Gomila ha tingut obert el seu taller per explicar i mostrar com es creen rellotges fets a mà.