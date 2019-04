S’Ermita: unes obres a punt d’acabar

Les obres que s’estan fent a l’ermita de Ferreries, situada a Son Granot, estan a punt d’acabar-se. I si quan van començar va tocar pujar els materials necessaris cap amunt (el material més feixuc es va transportar amb tres ases), ara que finalitzen és hora de davallar-los, i per açò s’ha demanat la col·laboració de voluntaris per tal que aquests divendres i dissabte s’hi apunti qui vulgui per ajudar. La trobada de divendres és a les 9 h i la de dissabte a les 8 h, en ambdós casos a les escales de s’Ermita.

La reconstrucció s’ha realitzat després que un llamp, el darrer mes de maig, hagués ocasionat desperfectes a l’edificació, entre d’altres provocant l’esfondrament de la teulada de la capella. Un dels nous elements que ja llueix s’Ermita de Ferreries és la creu superior, una donació del constructor Joan Coll. L’obra és de pedra-cota i substitueix la creu metàl·lica anterior. S’Ermita és una petita capella dedicada a la Verge Maria i construïda l’any 1954.