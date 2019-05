Nova revista 'Ona', amb la sostenibilitat a les mans

Ja és possible fullejar un nou nombre, el tercer, de la revista «ONA, 25 anys de sostenibilitat». Aquesta publicació, que va néixer amb motiu de l’aniversari de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera, pretén divulgar els projectes que es desenvolupen des de l’Agència de Reserva de Biosfera del Consell, a més d’aprofundir en temes d’actualitat sobre l’Illa i la seva sostenibilitat, els reptes que queden encara per assolir i les amenaces a les quals s’enfronta el territori. I és que, tal com va dir Mahatma Gandhi, «la terra proveeix el que és suficient per satisfer les necessitats de cada home, però no l’avarícia de cadascú de nosaltres».

Elaborada amb un llenguatge proper i dirigida a un públic en general, la revista es pot adquirir gratuïtament en versió impresa en establiments públics de l’Illa com ajuntaments, biblioteques, museus, oficines de turisme i les seus del Consell. També es pot descarregar en format digital a través del web de l’Agència Reserva de Biosfera. El nombre de primavera, de 44 pàgines a tot color, que l’Agència ha editat en col·laboració amb «Es Diari», s’ha fet en paper cent per cent reciclat, segell FSC i càlcul indicació de la motxilla ecològica de l’edició.

La portada és de la fotògrafa Gemma Andreu. També és de la mateixa autora la imatge de la contraportada que inclou, a més, el poema «Menorca» de Ponç Pons.