S’homo des be ja entrena

Hi falten just 40 dies perquè anunciï, descalç i amb el be a les espatlles, l’arribada de Sant Joan pels carrers de Ciutadella. Medeix 1,77 metres d’alçada, pesa 75 quilos i calça un 42 i traginarà un exemplar d’uns 35-38 quilos durant més de 10 hores. S’homo des be ha d’estar preparat per aquest repte que defineix com «la il·lusió de la meva vida».

En Santi Cortés Moll (37 anys) fa dos mesos que calça unes avarques per acostumar els peus i camina descalç sempre que pot per enfortir la planta. És el missatge del Lloc de Monges Nou i va començar a entrenar abans de Setmana Santa. L’acompanya en els entrenaments Damià Moll Taltavull (21 anys), missatge de Son Caravinya, que farà de descarregador.

El caixer pagès de Migjorn i l’amo del Lloc de Monges Nou, Pedro Moll Gelabert (39 anys), enguany li toca posar Es Be i els va designar als dos per fer visible davant tot Ciutadella l’orgull familiar que representa l’anyell de Sant Joan. Va ser el dia de Sant Esteve que els hi va demanar i els dos van respondre amb un sí rotund, carregat de significat i sentiment. Una decisió que els unirà ja de per vida en el record inesborrable de viure un Sant Joan que per a ells serà únic.

L’amo comparteix amb s’homo des be una amistat que ve de la infantesa, a més de fer feina colze a colze per dur endavant l’explotació agrària. Amb el descarregador, el caixer pagès comparteix lligams familiars: són cosins bons per part paterna (els pares, en Llorenç des Caragol i en Tiago de Torralbet són germans) i per part materna són fills de cosins.

Aquesta il·lusió tan especial és compartida per tota lafamília i els amics. Tothom posa el seu granet d’arena per tal que el Dissabte des Be i el Diumenge des Be siguin festa gran per tot Ciutadella. Fa temps que els preparatius es viuen intensament al Lloc de Monges Nou: des de seleccionar els anyells nascuts a la tardor i cuidar-los perquè surti el millor (hi ha sis candidats) fins a cosir els flocs de colors que lluirà l’animal, una labor que ha assumit amb ganes i compromís madona, Núria Florit Allès (36 anys) amb l’ajuda de la filleta Clara (9 anys) i de les dones del clan familiar. I no només açò! Hi ha els preparatius de posar a punt les cases del lloc, la posada a Ciutadella on es vetllarà es Be (Carrer Anselm Pujol, nombre 37), a més de preparar el vestit i complements de s’homo des be i tot el menjar que es serveix durant les festes com a casa amfitriona, entre moltes altres coses a tenir enllestides.

Els entrenaments de s’homo des be i el descarregador serveixen per unir les families i rallar molt de Sant Joan: posar en comú els consells rebuts d’un i altre i compartir el desig de les festes. Els fillets de la casa són els que ho viuen amb especial il·lusió: els fills del caixer pagès, na Clara i en Pau (dos anys i mig), i na Martina (un any), filla de s’homo des be i na Neus Andreu Juanico. La vivència dels preparatius de la festa es viu íntimament a la família del Lloc de Monges Nou, com una manera de perpetuar la tradició pagesa familiar lligada a la festa i fer visible l’orgull del camp per Sant Joan.